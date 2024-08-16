Зеленскому предрекли большие проблемы из-за Курской области

Меркурис: Зеленского ждут большие проблемы из-за атаки ВСУ на Курск

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский из-за атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область столкнется с большими проблемами. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Эксперт предположил, что украинских военных отправили обстреливать Курскую область для поднятия боевого духа. По мнению Меркуриса, если ВСУ продолжат терпеть поражения в Донбассе, власти Украины начнут сомневаться в целесообразности своей авантюры на территории России.

«У Зеленского в таком случае начнутся очень серьезные политические проблемы», — отметил он.

Аналитик также засомневался в военной логике действий украинского лидера и его окружения.

Ранее Зеленский публично признал, что ВСУ вторглись в Курскую область. Сейчас МВД, СБУ и другие украинские ведомства готовят некий «гуманитарный план» для российского региона.

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