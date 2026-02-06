Украинская делегация, которая проводила переговоры в Абу-Даби, лично доложит о тех пунктах, «о которых нельзя говорить по телефону». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в телеграм-канале.

«На завтра назначил совещание с нашей делегацией: парни возвращаются на Украину сегодня, поздним вечером, и завтра будут доклады по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону», — отметил глава киевского режима.

Зеленский заявил, что Украина готовится к следующим трехсторонним встречам. Завтра состоятся переговоры с европейскими партнерами.

Зеленский наговорил много лишнего в интервью французскому телеканалу, что может повлечь гнев со стороны европейских дипломатов. Глава киевского режима позволил себе сделать несколько противоречивых высказываний, в том числе сильно занизил потери ВСУ.