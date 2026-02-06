Президент Владимир Зеленский мог из-за интервью французскому телеканалу навлечь на себя гнев со стороны европейских дипломатов. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил военный аналитик Александр Меркурис.

Он предположил, что страны Евросоюза начнут мстить Украине за непродуманную речь лидера республики.

«Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский», — уточнил Меркурис.

Эксперт добавил, что украинский президент позволил себе сделать несколько противоречивых высказываний, в том числе сильно занизил потери ВСУ. По словам Меркуриса, Зеленскому «придется противостоять реальности» и столкнуться с последствиями своих действий.

Ранее военный корреспондент Александр Коц обратил внимание, что лидер Украины наврал о сроках российского моратория на удары по объектам энергетики республики. Зеленский не стал извиняться за свои слова даже после того, как американский президент Дональд Трамп объяснил, что пауза действовала с воскресенья 25 января по воскресенье 1 февраля.