Президент Украины Владимир Зеленский хвастливо сравнил себя с Черчиллем на фоне употребления запрещенных веществ. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Он назвал Зеленского «просроченным» президентом и хлестко высмеял его последнее интервью.

«Занюхнул — и уже Черчилль!» — обрушился с критикой военкор.

Он добавил, что еще совсем недавно украинский лидер плясал «по кабакам на корпоратах», а теперь сравнивает себя с великим политиком. Коц не исключил, что в ближайшем будущем Зеленский напишет хвастливые мемуары. По его мнению, они получат название «Я и мои великие предшественники».

Ранее украинский лидер дал интервью немецкой газете Die Welt. В нем он заявил, что не планирует покидать пост президента до тех пор, пока не закончится конфликт.