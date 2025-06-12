Зеленский пообещал не покидать свой пост до конца конфликта
Зеленский заявил, что будет руководить Украиной до тех пор, пока не закончится конфликт. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.
«Я президент до конца этого конфликта» — подчеркнул глава государства.
Также во время интервью Зеленский прокомментировал вопрос поддержки ВСУ со стороны Белого дома.
«Отзыв помощи Украине был бы подобен бомбе или мине», — отметил он.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук предложил признать Зеленского и его окружение террористами. По словам парламентария, глава государства использует недопустимые меры в отношении своего народа. Также украинское руководство устраивает теракты как на территории своей страны, так и за рубежом, добавил он.