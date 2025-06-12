Зеленский заявил, что будет руководить Украиной до тех пор, пока не закончится конфликт. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt .

«Я президент до конца этого конфликта» — подчеркнул глава государства.

Также во время интервью Зеленский прокомментировал вопрос поддержки ВСУ со стороны Белого дома.

«Отзыв помощи Украине был бы подобен бомбе или мине», — отметил он.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук предложил признать Зеленского и его окружение террористами. По словам парламентария, глава государства использует недопустимые меры в отношении своего народа. Также украинское руководство устраивает теракты как на территории своей страны, так и за рубежом, добавил он.