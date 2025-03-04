Зеленскому дали четкие инструкции после приостановки военной помощи США

После того как лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп приостановил военную поддержку Украины, у президента Владимира Зеленского остался один выход — вернуться в США и извиниться за свое поведение. Такое мнение в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.
«Белый дом приостановил всю военную помощь Зеленскому. Теперь ему нужно приползти обратно к Трампу и выпрашивать прощение», — написал он.
Ранее Трамп поручил приостановить военную помощь Украине. Это касается также и той помощи, которая уже находится в пути. Такое решение американский лидер в связи с тем, что ему нужно сначала убедиться, что украинское руководство действительно хочет мира.
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