Зеленского заподозрили в создании антитрамповской коалиции

Поездка украинского лидера Владимира Зеленского на встречу с европейскими лидерами в Париж дала старт созданию антитрамповского альянса. Об этом со ссылкой на источники в офисе президента Украины сообщил журналист Анатолий Шарий в Telegram-канале .

Он пояснил, что его собеседники рассказали, как на личных встречах в Париже Зеленский не сдерживался в выражениях, когда критиковал американскую администрацию, и говорил, что не станет подчиняться новым требованиям США по достижению мирного соглашения.

«Идея Зеленского заключается в том, чтобы в итоге отказаться от любого взаимодействия с Трампом, буквально послать его <…>, таким образом получить поддержку европейских элит», — написал Шарий.

Журналист добавил, что информация абсолютно точная и в ближайшее время можно ожидать резкие заявления Зеленского в адрес президента США.

Встреча европейских лидеров в Париже прошла в минувший четверг, 27 января. В столице Франции собралась так называемая коалиция желающих. Туда вошли страны, которые договорились поддерживать Украину деньгами и оружием.

Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что передумал подписывать соглашение с США по добыче полезных ископаемых, потому что американцы внесли в документ новые условия и окончательного варианта сделки пока нет.