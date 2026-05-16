Президент Украины Владимир Зеленский в случае ухода с поста может оказаться фигурантом антикоррупционных дел. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Если Зеленского можно будет заменить другим политиком, то он также может стать объектом антикоррупционного расследования», — выразил уверенность собеседник агентства.

Коррупцию внутри Украины он назвал одним из главных барьеров на пути страны в Евросоюз.

Тем временем на Украине уже возбудили дело против чиновника Ермака — его заподозрили в легализации средств при возведении элитного жилья под Киевом. Суд отправил чиновника под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак заявил, что таких средств у него нет, а защита будет подавать апелляцию.