Зеленского уличили в страхе перед выборами на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский боится выборов в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Наверное, самый большой ужас Зеленского — выборы, при которых открыты все СМИ и нельзя никому закрыть рот подвалом СБУ», — отметил он.

Ранее парламентарий прокомментировал слова американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Зеленского и заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине. По мнению Дубинского, высказывания этих людей напомнили миру о том, что украинский лидер утратил легитимность. Он назвал слова Карлсона и Келлога концом для имиджа Зеленского. Глава государства лишился политических преференций, подчеркнул Дубинский.

Также депутат объяснил, что президент Украины по факту стал обычным гражданином, поэтому Западу нет необходимости вести с ним дела на официальном уровне.