Заявления Карлсона и Келлога уничтожили имидж Зеленского

Высказывания американского репортера Такера Карлсона о диктатуре президента Владимира Зеленского и слова спецпосланника президента США Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине продемонстрировали миру, что украинский лидер перестал быть легетимным. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Келлог и Карлсон нанесли колоссальный удар по имиджу украинского президента.

«Заявление Такера о диктаторе Зеленском и Келлога о том, что выборы должны пройти вне зависимости от того, будет перемирие или нет — это не только конец публичного имиджа Зеленского», — отметил он.

По его словам, глава государства потерял политические преференции. Зеленский стал обычным гражданином, и западным политикам следует прекратить вести с ним дела на официальном уровне, добавил Дубинский.

Ранее депутат Верховной рады предположил, что президент США Дональд Трамп больше не хочет вести дела с нынешним украинским лидером. По его мнению, американские власти заставят Зеленского провести выборы.