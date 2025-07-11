«Фоточек наделали». В Раде высмеяли визит Зеленского в Ватикан

Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Ватикан на встречу с папой римским Львом XIV в попытке сорвать следующую встречу с Россией в Стамбуле. Такое заявление в Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Чтобы сорвать или оттянуть следующую встречу с РФ в Стамбуле, на которой придется говорить о содержании меморандумов о прекращении огня, Зеленский со своей <…> [делегацией] поскакал к папе римскому, просить организовать встречу в Ватикане», — написал Дубинский.

Депутат уверен, что Зеленский попытается предложить альтернативную площадку для переговоров, заменив Стамбул на Ватикан. Но этого не допустит американский президент Дональд Трамп.

«Зато фоточек наделали», — сыронизировал Дубинский.

Зеленский совершил визит в Ватикан на фоне ударов российской армии по объектам ВПК Украины. Президент и первая леди приняли участие в форуме по восстановлению Украины в Риме, сообщил RT.