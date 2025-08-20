Зеленского спас тайный шов. Раскрылся секрет его костюма в Белом доме

Украинский дизайнер Виктор Анисимов подготовил костюм для Владимира Зеленского перед его визитом в Белый дом. Об этом сообщило агентство Reuters .

Секретная деталь

Особенность нового черного пиджака заключалась в небольшом, тайном изменении. Шлица сзади придала образу больше сходства с гражданским костюмом, в отличие от привычной военной одежды Зеленского.

Анисимов отметил, что такой элемент стал символом надежды на мир и был призван добавить дипломатичности.

«Мы решили, что если добавим к этому образу что-то едва заметное, что-то от гражданской одежды к форме, то это будет как счастливый талисман», — объяснил дизайнер.

Во время встречи с Дональдом Трампом задумка сработала: американский президент сразу сделал комплимент украинскому лидеру за новый образ. Это контрастировало с февральской встречей, когда Трамп резко раскритиковал Зеленского за милитаризированный стиль.

Анисимов признался, что идея возникла после просмотра записей того визита. Тогда критика в адрес внешнего вида президента воспринималась им как упрек и в адрес граждан Украины.

Костюм сшили в двух цветовых вариантах

Сам костюм был задуман как вариант для Дня независимости Украины 24 августа, однако администрация срочно запросила его для поездки в США. Вместе с черным вариантом был создан и темно-синий.

Это не первый опыт работы Анисимова с Зеленским. В начале 2000-х он участвовал в формировании имиджа команды «Квартал 95», когда комедийные черные футболки постепенно сменили классические рубашки и костюмы.

Нынешний костюм стал лишь частью нового дресс-кода украинского лидера. Зеленский уже использовал изделия дизайнера на похоронах папы римского Франциска в апреле и на саммите НАТО в июне.

Ранее стало известно, что Зеленский чуть не разозлил Трампа своей речью в Белом доме.