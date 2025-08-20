Зеленский чуть не разозлил Трампа своей речью в Белом доме

The Guardian: Зеленский надоел Трампу своей речью на переговорах в Белом доме

Украинский президент Владимир Зеленский почти разозлил американского лидера Дональда Трампа, когда стал подробно перечислять приоритеты Украины по прекращению огня. Об этом сообщило издание The Guardian .

По данным журналистов, Зеленский долго перечислял первоочередные условия Киева, которые должны выполнить для окончания конфликта. Его речь начала раздражать собравшихся, особенно Трампа.

Глава Белого дома не хотел в тот момент обсуждать украинскую позицию. Он попробовал поторопить украинского коллегу и перебил его. В итоге Зеленский в спешке закончил выступление и дал высказаться генсеку НАТО Марку Рютте.

Ранее издание Politico сообщило, что Секретная служба США начала готовиться к трехсторонней встрече Трампа, Зеленского и президента России Владимира Путина. Такой саммит могут рассмотреть как следующий шаг по урегулированию конфликта на Украине.