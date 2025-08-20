Зеленский чуть не разозлил Трампа своей речью в Белом доме
The Guardian: Зеленский надоел Трампу своей речью на переговорах в Белом доме
Украинский президент Владимир Зеленский почти разозлил американского лидера Дональда Трампа, когда стал подробно перечислять приоритеты Украины по прекращению огня. Об этом сообщило издание The Guardian.
По данным журналистов, Зеленский долго перечислял первоочередные условия Киева, которые должны выполнить для окончания конфликта. Его речь начала раздражать собравшихся, особенно Трампа.
Глава Белого дома не хотел в тот момент обсуждать украинскую позицию. Он попробовал поторопить украинского коллегу и перебил его. В итоге Зеленский в спешке закончил выступление и дал высказаться генсеку НАТО Марку Рютте.
Ранее издание Politico сообщило, что Секретная служба США начала готовиться к трехсторонней встрече Трампа, Зеленского и президента России Владимира Путина. Такой саммит могут рассмотреть как следующий шаг по урегулированию конфликта на Украине.