Зеленского предупредили об опасных последствиях ссоры с Трампом

Ссора американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может привести к тому, что на Украине возникнет коалиция, желающая отстранения главы государства от власти. Об этом РИА «Новости» заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он предположил, что Трамп в ответ на критику со стороны Зеленского может отдать команду «фас».

«Внутри Украины, я думаю, оживится политический процесс. Этот публичный конфликт с Трампом без оценки украинских политиков не останется», — подчеркнул экс-парламентарий.

По его словам, в ближайшее время в адрес Зеленского обрушится шквал критики в связи с его дипломатическим провалом. Белый дом счел, что с украинским лидером не получится реализовать выбранную Трампом стратегию, добавил Килинкаров.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что Россия готова вести переговоры с теми, кто стремится к диалогу, а не с работающими за еду дрессированными животными. По его мнению, сейчас на Украине нет нормальных собеседников.