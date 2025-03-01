Медведев — о переговорах по Украине: говорить можно с людьми, а не с животными

Россия готова обсудить урегулирование ситуации на Украине с теми, кто готов к общению, а не с работающими за корм хозяина дрессированными животными. Об этом РИА «Новости» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за корм и ласку хозяина. Тем более что хозяин кормит такой скот для последующей отправки на бойню», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что Россия всегда была готова к переговорам, которые подразумевают встречные шаги.

«Но лишь такие шаги навстречу, которые соответствуют нашему основному закону и реальной ситуации на земле. На так называемой Украине нормальных собеседников нет», — добавил он.

Медведев подчеркнул, что современная Европа превратилась в сварливую старуху, которой нужна опека США.

Зампред Совбеза также назвал Путина лидером свободного мира.