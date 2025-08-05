Президент Украины Владимир Зеленский осознал, что вскоре потеряет власть из-за давления Запада. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания», — уточнил политик.

Он добавил, что глава государства становится еще более авторитарным и усиливает репрессии в стране. По его словам. Зеленский пытается удержаться у власти, хотя знает, что на Западе ему уже готовят замену.

Филиппо также напомнил о массовых протестах в республике из-за ликвидации антикоррупционных структур. По его мнению, случившееся продемонстрировало миру сущность украинской власти.

Ранее правительство республики раскритиковала экс-премьер Юлия Тимошенко. Она назвала руководство страны слабым и некомпетентным. Государству приходится расплачиваться своим суверенитетом, чтобы получить помощь от Запада, подчеркнула она.