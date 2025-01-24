Главу киевского режима Владимира Зеленского нужно отстранить от власти из-за ухудшающегося психмческого здоровья. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Зеленский — неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья», — заявил парламентарий.

Поводом стали слова Зеленского на экономическом форуме в Давосе о том, что западные партнеры Украины обманули ее со вступлением в НАТО. Дубинский заявил, что это вызвано ухудшением психического здоровья украинского президента.

«У меня только один ответ. Он безумен. Сумасшедший. И живет в выдуманной реальности, которая меняется так, чтобы он ни в чем не был виноват», — отметил Дубинский.

Зеленский в интервью иностранному изданию заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если американский лидер Дональд Трамп сможет обеспечить безопасность Украины.

Трамп в свою очередь в последнем интервью заявил, что Зеленский — не ангел. Ему не стоило допускать начала специальной военной операции на Украине, считает политик. При этом он подтвердил слова украинского президента, что тот «хочет все уладить».