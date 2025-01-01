Депутат Рады Дубинский: Зеленского и его шайку надо наказать за вредительство

Президента Украины необходимо уголовно наказать за причиненный стране вред. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады страны Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Все, что делают Зеленский и его шайка „эффективных менеджеров“, в советском Уголовном кодексе описывалось статьей „Вредительство“. Ее впору вводить снова. От 12 до 15 лет тюрьмы за действия чиновников, которые привели к убыткам государству, экономике, людям», — заявил политик.

Зеленский в новогоднем обращении показал якобы кадры запуска ракеты «Сапсан», но украинцы разоблачили его ложь. Это была запись шестилетней давности, причем на кадрах запечатлен старт ракеты в Южной Корее.

В поздравительной речи украинский лидер заявил, что уходящий год наполняли труд и смелость народа. Зеленский отметил стремление украинцев изменить реальность к лучшему, отметило Ura.ru.