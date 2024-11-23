Зеленского поймали на лжи об ударе «Орешника»

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал президента страны Владимира Зеленского клоуном из-за обвинений парламентариев в самовольной отмене заседания на следующий день после применения Россией новейшей гиперзвуковой системы «Орешник». Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Ну и клоун! Зеленский дал указание Раде не выходить на работу! Чтобы в вечернем обращении сказать, что все остальные предатели, а он — НЕRO», — написал депутат.

Ранее в традиционном обращении к населению Зеленский резко раскритиковал парламент, который «испугался» нового удара «Орешником» и отменил заседание.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что военные нанесли удар новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник» по крупному промышленному объекту в Днепропетровске. Глава государства подчеркивал, что все существующие системы ПВО и ПРО против «Орешника» бессильны.