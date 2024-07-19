Соскин заявил об уничтожении Зеленским всей оппозиции на Украине

Сил, способных оказать сопротивление властной верхушке Украины, в стране не осталось. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник второго президента республики Олег Соскин.

Он пояснил, что имеет в виду свободную прессу, бизнес и политическую оппозицию, которые полностью уничтожил действующий украинский лидер Владимир Зеленский.

«С помощью разных механизмов, которые были запущены, уничтожили свободу слова, уничтожили в целом инакомыслие и свободный бизнес, <…> уничтожили конкурирующие финансовые группы. <…> конкурентные нынешней власти», — заявил Соскин.

Бывший советник добавил, что потерявший легитимность Зеленский вверг Украину в «кровавую мясорубку» своими бездарными и глупыми действиями. Соскин отметил, что среди населения зреет бунт, который пока некому объединить и встать во главе.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что вслед за Зеленским легитимность потеряет Верховная рада, так как в конце августа должны пройти выборы новых депутатов. По словам бывшего политика, стране грозит серьезный кризис в условиях отсутствия полномочий у исполнительной и законодательной власти.