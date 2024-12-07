Посетивший могилу своего деда украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал лицемерие. Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Чейз Боуз.

Он напомнил, что предок действующего украинского лидера Семен Зеленский во время Великой Отечественной войны служил в 57-й гвардейской мотострелковой дивизии Красной армии и боролся с фашистскими захватчиками. Трое его братьев и отце погибли во время холокоста.

«Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины», — написал Боуз.

В минувшую среду, 5 декабря, в киевском парке Славы, снесли бюсты героев Великой Отечественной войны Алексея Федорова, Павла Рыбалко, Ивана Черняховского и Сидора Ковпака. Власти украинской столицы приняли решение о демонтаже в рамках закона о декоммунизации, принятого в 2015 году.