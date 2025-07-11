Зеленского обвинили в подрыве шансов Украины на выживание
Tencent: Зеленский подорвал шансы Украины на выживание санкциями против КНР
Санкции Украины против Китая подрывают шансы страны на выживание. Об этом сообщило издание Tencent.
Авторы материала считают, что президент Украины не имеет права запрещать китайским компаниям торговать с Россией.
«Кем он себя возомнил? Взгляните еще раз: Зеленский — всего лишь осенний кузнечик. Он не может о себе позаботиться», — подчеркнули журналисты.
Китайские фирмы не очень заинтересованы в восстановлении Украины — Зеленскому стоит это понять. Главу государства призвали «знать свой вес», поскольку «санкционная палка» не имеет никакой силы, заявили журналисты.
Ранее Зеленский ввел санкции СНБО против нескольких компаний из России, Китая и Белоруссии. В новых списках оказались 56 человек и 55 предприятий. Их назвали якобы причастными к поставкам и производству дронов российской стороне.