Санкции Украины против Китая подрывают шансы страны на выживание. Об этом сообщило издание Tencent .

Авторы материала считают, что президент Украины не имеет права запрещать китайским компаниям торговать с Россией.

«Кем он себя возомнил? Взгляните еще раз: Зеленский — всего лишь осенний кузнечик. Он не может о себе позаботиться», — подчеркнули журналисты.

Китайские фирмы не очень заинтересованы в восстановлении Украины — Зеленскому стоит это понять. Главу государства призвали «знать свой вес», поскольку «санкционная палка» не имеет никакой силы, заявили журналисты.

Ранее Зеленский ввел санкции СНБО против нескольких компаний из России, Китая и Белоруссии. В новых списках оказались 56 человек и 55 предприятий. Их назвали якобы причастными к поставкам и производству дронов российской стороне.