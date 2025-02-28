Украинский лидер Владимир Зеленский — это президент войны и попрошайничества. Чтобы остаться у власти, политику нужно провести новые выборы на Украине, как этого требует его американский коллега Дональд Трамп. Об этом заявил сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в беседе с РИА «Новости» .

«[Сопредседатель партии] Алиса Вайдель и я критиковали Зеленского как президента войны и попрошайничества, когда он выступал в бундестаге в июне 2024 года. И наша фракция в полном составе отсутствовала во время его речи», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что если Зеленский желает остаться у власти, то должен провести выборы в государстве, как этого потребовал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что разочаровался в Украине, которая не воспользовалась шансом для переговоров с Россией, а теперь недовольна, что диалог Москвы и Вашингтона прошел без Киева. Также Трамп указал на низкий уровень поддержки Зеленского со стороны граждан и призвал политика провести новые выборы в государстве.

На конференции по безопасности в Мюнхене украинский президент заявил, что его народ якобы не хочет выборов. Однако тем, кто все-таки надеется на голосование, он посоветовал «выбрать другое гражданство».