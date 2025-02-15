Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов

Президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий официально истек в мае 2024 года, в ходе конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что «украинцы не хотят выборов». Тем, кто надеется на проведение выборов, он посоветовал «выбрать другое гражданство».

В 2024 году выборы президента на Украине отменили, сославшись на всеобщую мобилизацию и военное положение. По словам Зеленского, сейчас «выборы несвоевременны».

«Украинцы выборов не хотят. Если кому-то это не нравится, они могут выбрать другое гражданство», — привело заявление Зеленского РИА «Новости».

В интервью изданию Guardian Зеленский ранее перечислял причины, по которым проводить выборы на Украине не нужно. Среди них — вопросы безопасности и сложности с обеспечением возможности голосования для военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о низком рейтинге Зеленского на Украине.