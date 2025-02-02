Зеленского назвали крысой за отказ от переговоров

Нардеп Дубинский назвал Зеленского загнанной крысой за отказ от диалога с РФ

Президента Украины Владимира Зеленского из-за неумения признавать ошибки можно сравнить с загнанной в угол крысой. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Также нардеп раскритиковал Зеленского за указ, запрещающий переговоры с Россией. По мнению Дубинского, теперь лидеры Запада ищут способы урегулировать конфликт без участия Зеленского.

«Вместо попыток вернуть себе субъектность и признания ошибок Зеленский, как загнанная в угол крыса, бросается на союзников. Сегодня его раздражает Эммануэль Макрон, осмелившийся говорить о дипломатии. Завтра — кто-то еще», — написал он.

Дубинский добавил, что Зеленский превратил Украину не в участника вооруженного противостояния, а в зрителя. Теперь народ платит слишком большую цену за фантазии бывшего комика, заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина как никогда близка к миру.