Зеленский заявил, что Украина как никогда близка к миру

Зеленский: Украина понесла огромные потери, но близка к миру

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Фото: Cover Images/Global Look Press

Украина сегодня ближе к миру, чем когда-либо с момента начала спецоперации. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы боремся, держимся, делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года, <…> близки к нему. Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну. Мы также понесли огромные потери», — написал Зеленский.

Также украинский президент добавил, что достижение мира с Россией возможно только при условии получения гарантий безопасности Украины со стороны США.

Ранее в Верховной раде раскрыли планы Соединенных Штатов относительно Владимира Зеленского. По словам депутата Александра Дубинского, украинского лидера ожидает «демонтаж». Именно поэтому американский журналист Такер Карлсон стал публично называть его диктатором.

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