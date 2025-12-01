Появились детали последнего разговора Ермака и Зеленского на Банковой

Отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака стала для него большим ударом. Сейчас в стране продолжают обсуждать случившееся, строя догадки, как Зеленский расстался со своим близким другом.

По данным издания «РБК-Украина», Ермак приходил к Зеленскому на следующий день после увольнения.

Между ними произошел сложный разговор, однако без криков, о которых сообщалось в СМИ, добавил источник издания. Последней каплей, по его словам, стала необходимость изменений, чтобы «не закапывать себя дальше».

«И речь идет не только о коррупционном скандале, но и об отношениях внутри команды, все гораздо шире», —добавил он.