Зеленский затребовал свиту для переговоров с Трампом
Зеленский: на встрече с Трампом должны присутствовать европейские лидеры
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения деликатных вопросов, но с определенными условиями. Такое заявление он сделал во время видеоконференции в формате коалиции желающих, его слова привело издание «Страна.ua».
Зеленский подчеркнул потенциальную пользу участия в переговорах европейских лидеров, так как предстоит обсуждение «деликатных тем». Он не стал раскрывать конкретную тематику предстоящего обсуждения.
«Присутствие европейских лидеров может быть полезным», — отметил украинский президент.
Инициатива прозвучала на фоне продолжающегося конфликта на территории Украины. Американская сторона пока не прокомментировала предложение о встрече.
Ранее Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине находится на финальной стадии. Он признался, что рассчитывал на более легкий процесс.