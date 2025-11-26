Зеленский затребовал свиту для переговоров с Трампом

Зеленский: на встрече с Трампом должны присутствовать европейские лидеры

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения деликатных вопросов, но с определенными условиями. Такое заявление он сделал во время видеоконференции в формате коалиции желающих, его слова привело издание «Страна.ua».

Зеленский подчеркнул потенциальную пользу участия в переговорах европейских лидеров, так как предстоит обсуждение «деликатных тем». Он не стал раскрывать конкретную тематику предстоящего обсуждения.

«Присутствие европейских лидеров может быть полезным», — отметил украинский президент.

Инициатива прозвучала на фоне продолжающегося конфликта на территории Украины. Американская сторона пока не прокомментировала предложение о встрече.

Ранее Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине находится на финальной стадии. Он признался, что рассчитывал на более легкий процесс.