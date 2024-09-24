Вилла Зеленского в Тоскане не заинтересовала покупателей

Президент Украины Владимир Зеленский пытался продать виллу, находящуюся в престижном итальянском курортном городе Форте-дей-Марми, но безуспешно. Об этом РИА «Новости» сообщили в местном риелторском агентстве.

«Вилла стоит. Одно время она была на продаже, но сейчас нет, не продается», — рассказали собеседники агентства.

Элитная недвижимость Зеленского не привлекла покупателей. При этом, по оценкам местных риелторов, такие объекты недвижимости обычно продают за 2,5-3 миллиона евро.

Итальянский особняк общей площадью чуть больше 400 метров принадлежит ООО San Tommaso S.R.L., причем супруга Зеленского является его конечным бенефициарным владельцем.

Украинское издание «Страна.ua» в 2021 году сообщало, что особняк Зеленского в Тоскане выставили на продажу за 4,5 миллиона евро. При этом отметило, что вилла со временем исчезла из декларации украинского лидера, хотя физически дом никуда не делся.

Ранее британский певец Стинг продал свою итальянскую винодельню Tenuta Del Palagio Wines компании, связанной с семьей Зеленского, причем через две недели после визита украинского лидера на саммит G7. Сделку оценили в 75 миллионов евро.