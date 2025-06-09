Израиль передал Украине комплексы Patriot 1990 года

«Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся на Украине», — сказал дипломат.

Он уточнил, что это именно те системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х годов ХХ века. Бродский посетовал, что, к сожалению, об этом транше не очень много говорили. Посол обратил внимание, что, когда говорят, будто Израиль не помог в военном плане Киеву, это неправда.

Ранее стало известно, что западные союзники Украины планируют передать на нужды ВСУ дополнительные системы ПВО Patriot. Решить этот вопрос политики намерены до саммита НАТО в июне.