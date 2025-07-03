США приостановили поставки оружия Украине: причины и последствия

Американцы не спешат публично объявлять о «разводе» с Украиной, но, как говорят в популярных мемах, есть знаки. Похоже, США включили режим экономии, а заодно решили указать нахлебникам их место. Подробности — в материале 360.ru.

Какое оружие США не поставят ВСУ Соединенные Штаты приостановили поставки оружия ВСУ. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл отказался уточнить, каких боеприпасов лишилась Украина, но, по информации СМИ, ракеты класса «воздух — земля», управляемые ракеты, снаряды для Patriot и Himars, ПЗРК Stinger и гранатометы уже находились в Польше. «Фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены. Хотя американские чиновники это отрицают», — заявили журналисты издания Economist. Аналитики полагают, что президент США Дональд Трамп намерен вести политику кнута и пряника, учитывая зависимость ВСУ от Вашингтона. Многочисленные уступки Киева, включая соглашение по полезным ископаемым и переговоры с Москвой, не помогли перетянуть Белый дом под желто-голубое знамя. Европейские союзники пообещали восполнить арсеналы Украины, однако их возможности не очень велики, а Штаты ввели ограничение на реэкспорт своих вооружений. К тому же Трамп урезал военные подарки не только ВСУ: приоритет при получении американских оружия и боеприпасов снизился и для других стран. Пока Белый дом отказывается их перечислить.

Фото: Крейсер США во время учений с боевой стрельбой. US Navy / www.globallookpress.com

Почему США приостановили поставки оружия ВСУ Как минимум 40% всего вооружения на Украину поставляли Соединенные Штаты, остальное передавали их подручные из НАТО. Таким образом, кстати, Североатлантический альянс сильно опустошил арсеналы, отметил в разговоре с 360.ru капитан I ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин. «Был очень большой расход боеприпасов, особенно в средствах противовоздушной обороны Израиля: американцам пришлось помогать самому главному стратегическому союзнику на Ближнем Востоке. Это сказывается на том, что США вынуждены задуматься о своей безопасности и ближайших союзников, к которым, думаю, Украина уже не относится», — сказал военный эксперт.

Фото: Надпись на плакате: «Нам нужны F-16 — F на будущее», Франкфурт-на-Майне, 2023 год. Boris Roessler / www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский давно говорит, что ему нужны ракеты для ЗРК Patriot и сами установки. Их нельзя заменить европейскими аналогами, как, например, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Нужны ВСУ и ракеты класса «воздух — воздух» для истребителей F-16.

Заморозка поставок США, несомненно, скажется на боевых действиях, прежде всего на земле. Потому что и без того ослабленная противовоздушная оборона врага даже в районе Киева позволит России не только запустить беспилотники и ракеты, но и приблизить действие пилотируемой авиации — вертолетов, самолетов. Василий Дандыкин

Военный эксперт подчеркнул, что завоевать господство в воздухе не просто, но необходимо, для того чтобы российская армия продвигалась вперед, освобождая регионы и создавая буферную зону.

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский уезжает из Вашингтона, 26 сентября 2024 года. CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Как отреагировали на Украине Киев надеется, что Евросоюзу позволят закупать для него оружие у Вашингтона. Однако американский военно-промышленный комплекс не может сейчас обеспечить всех. Заказов очень много, а возможностей — нет, заявил Дандыкин. Дошло до того, что Зеленский готов сам все оплатить (не своими деньгами, конечно, а теми, что дают союзники), только дайте. Но нету, самим надо. «Противовоздушные системы достаточно трудоемкие в изготовлении и очень дорогие: одна ракета стоит до двух миллионов долларов США. А расход боеприпасов большой: наши, например, стреляют на уничтожение и тратят по две-три ракеты „Оникса“, „Искандера“ и так далее», — пояснил военный эксперт.

Интересно За время СВО российские военные, по разным данным, подбили или уничтожили от 20 до 26 американских танков Abrams. Не лучшая реклама для заокеанской техники. Также ВСУ умудрились подбить нескольких своих же истребителей F-16, которые так долго выпрашивали у Запада. За время СВО российские военные, по разным данным, подбили или уничтожили от 20 до 26 американских танков Abrams. Не лучшая реклама для заокеанской техники. Также ВСУ умудрились подбить нескольких своих же истребителей F-16, которые так долго выпрашивали у Запада.

Сложившаяся ситуация, по словам Дандыкина, сильно раздражает Киев, который близок к панике. Украина перестала быть главной для Штатов — у янки нашлись другие, более важные темы. Москва же не намерена отступать от своей позиции. Недавно в этом убедился и президент Франции Эммануэль Макрон, когда наконец дозвонился до Владимира Путина.