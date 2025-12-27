Зеленский заявил о красных линиях Украины перед вылетом к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о красных линиях в возможных договоренностях и подчеркнул, что Киев не намерен юридически признавать какие-либо соглашения по ряду чувствительных вопросов. Запись его заявления опубликовал украинский телеканал Новости.Live.

«Безусловно, есть красные линии для Украины, и я уверен, что есть компромиссные предложения американцев», — подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, обсуждаемые форматы урегулирования затрагивают крайне болезненные темы — в том числе территориальные вопросы и судьбу Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что при любых переговорах Украина не пойдет на юридическое признание подобных решений.

Ключевым приоритетом для Киева Зеленский назвал гарантии безопасности, подчеркнув, что этот вопрос остается центральным как в диалоге с западными партнерами, так и в возможных переговорах с противником.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с Зеленским в воскресенье во Флориде.