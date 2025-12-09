Зеленский заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к энергетическому перемирию. Об этом сообщает издание «Страна».
Украинский лидер уточнил, что перемирие возможно при условии готовности готовности России.
По словам Зеленского, работа над обновленным мирным планом продолжается.
«Работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра уже передадим», — заявил он.
Он добавил, что обсуждается три документа. Первый — постоянно меняющийся рамочный документ из 20 пунктов, второй — это гарантии безопасности. Третий документ посвящен восстановлению страны.
Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп дал Зеленскому несколько дней для принятия решения по мирному соглашению.