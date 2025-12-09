Зеленский заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к энергетическому перемирию. Об этом сообщает издание «Страна» .

Украинский лидер уточнил, что перемирие возможно при условии готовности готовности России.

По словам Зеленского, работа над обновленным мирным планом продолжается.

«Работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра уже передадим», — заявил он.

Он добавил, что обсуждается три документа. Первый — постоянно меняющийся рамочный документ из 20 пунктов, второй — это гарантии безопасности. Третий документ посвящен восстановлению страны.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп дал Зеленскому несколько дней для принятия решения по мирному соглашению.