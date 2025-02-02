Дубинский: в США начали готовиться к снятию Зеленского с должности президента

Американский журналист Такер Карлсон начал называть Владимира Зеленского диктатором, потому что США планируют убрать его с поста президента Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Заявление Карлсона о диктатуре и нелегитимности Зеленского — это начало кампании по демонтажу пересидента (Так депутат называет Зеленского — прим. ред.)», — отметил он.

По мнению Дубинского, подобные высказывания стали поводом для того, чтобы задуматься, кому администрация бывшего президента США Джо Байдена отправляла деньги и с кем делилась секретными документами.

Ранее Карлсон заявил, что Зеленский демонстрирует все черты, присущие диктатору. Он аргументировал свой вывод тем, что главу государства не переизбрали на выборах. Несмотря на это, правительство США и Великобритании поддерживают украинского лидера.