Зеленский заявил, что США хотят завершить украинский конфликт до лета

США призывают Киев завершить конфликт с Россией до начала лета. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщил канал ТСН.

«Американцы предлагают сторонам завершить [конфликт] до начала этого лета, и, вероятно, будут давить на стороны именно в соответствии с таким графиком», — сказал он.

Зеленский допустил, что США могут надавить на стороны конфликта, чтобы ускорить решение вопроса.

Ранее итальянский профессор Лоренцо Мария Пачини предположил, что нежелание Украины идти на мирную сделку может привести к тому, что американское руководство начнет диктовать более жесткие условия.