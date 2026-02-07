Нежелание Украины идти на мирную сделку может привести к тому, что американское руководство начнет диктовать более жесткие условия. Об этом в статье для издания Strategic Culture Foundation заявил итальянский профессор Лоренцо Мария Пачини.

Он назвал поведение украинского президента Владимира Зеленского провокативным. По его словам, нынешняя политика республики в дальнейшем может подорвать переговорный процесс.

«Вашингтону, возможно, придется выдвинуть киевскому правительству более жесткие условия», — уточнил эксперт.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис не исключил, что Украина пойдет на уступки из-за ухудшения ситуации в зоне спецоперации для боевиков ВСУ и кризиса в стране. Зеленский неоднократно выступал против вывода украинских войск из Донбасса, но ему придется пойти на компромиссы, объяснил эксперт.

Меркурис предположил, что сдвиг в мирных переговорах произойдет после того, как республика будет готова уступить в некоторых вопросах.