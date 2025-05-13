Зеленский заявил, что не представляет себе встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он себе представляет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий вопрос журналисты задали главе государства на его брифинге.

«Не знаю. Не представляю. Но я готов к встрече. Абсолютно знаю, о чем говорить. Правда на нашей стороне», — ответил Зеленский.

Путин 11 мая предложил провести переговоры с Украиной в Стамбуле. Украинский президент заявил, что лично посетит Турцию и будет ждать там российского коллегу. При этом он отказался от участия в переговорах с кем-либо из представителе России, кроме Путина.

Встречи в другом формате только оттягивают момент заключения мира, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.