Зеленский заявил, что не представляет себе встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он себе представляет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий вопрос журналисты задали главе государства на его брифинге.
«Не знаю. Не представляю. Но я готов к встрече. Абсолютно знаю, о чем говорить. Правда на нашей стороне», — ответил Зеленский.
Путин 11 мая предложил провести переговоры с Украиной в Стамбуле. Украинский президент заявил, что лично посетит Турцию и будет ждать там российского коллегу. При этом он отказался от участия в переговорах с кем-либо из представителе России, кроме Путина.
Встречи в другом формате только оттягивают момент заключения мира, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Lada Granta оказалась локализована менее, чем наполовину
Тренировочный сбор по адаптивному боксу для ветеранов СВО прошел в Серпухове
Мэра Новочеркасска Юрия Лысенко арестовали по подозрению в коррупции
Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования резонансных преступлений
Фермеров Подмосковья пригласили на обучающий семинар по гранту «Агротуризм»
Военкор Коц назвал дешевым приемом слова Зеленского о встрече с Путиным
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте