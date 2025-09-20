Зеленский заявил, что «корейская» модель окончания конфликта не рассматривается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждать гарантии безопасности для страны нужно уже сейчас, не дожидаясь окончания боевых действий, поскольку может случиться так, что финального договора об урегулировании не будет. Об этом он сказал на встрече с журналистами, написал УНИАН.

«Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Никто не рассматривает модель „корейскую“, „финскую“ или любую другую», — заявил Зеленский.

По словам главы государства, в отличие от «корейского сценария», где война завершилась без мирного договора, Украина нуждается в четких гарантиях безопасности уже на промежуточных этапах, поскольку ситуация с украинским конфликтом уникальна.

Зеленский также отметил, что разделяет позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, согласно которой прекращения огня достаточно для предоставления гарантий.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее говорил, что вопрос о гарантиях безопасности остается на сегодняшний день ключевым в переговорах об урегулировании.