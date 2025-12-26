Трамп, Зеленский и лидеры ЕС проведут онлайн-встречу

В субботу могут состояться онлайн-переговоры с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и группы европейских лидеров. Об этом сообщил портал Axios , ссылаясь на представителя украинских властей.

По данным издания, стороны планируют обсудить ход и перспективы переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, по данным Kyiv Post, Зеленский в ближайшие дни может отправиться в США для очных консультаций. Сам украинский президент анонсировал скорую встречу с Трампом, отметив, что «многое может решиться до Нового года». Источники издания уточняют, что визит может пройти во Флориде, в районе Мар-а-Лаго, и состояться уже 28 декабря.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, украинский план урегулирования, который обсуждался ранее, существенно отличается от того, что разрабатывается Москвой в сотрудничестве с американской стороной.