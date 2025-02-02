Зеленский задался вопросом о полномочиях западных миротворцев на Украине

Вопрос о появлении на Украине западного миротворческого контингента постепенно обретает форму, но есть еще масса вопросов. Об этом Associated Press заявил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, пока нет ясности в структуре командования и управления, численности войск и позициях миротворцев.

«Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный. Что они будут делать в случае российских ударов? Ракеты, атака с моря, высадка, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Каковы их мандаты?» — задался он вопросом.

Зеленский отметил, что обсуждает эту тему с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза разделились во мнениях по поводу отправки на Украину миротворческих сил после завершения боевых действий. В частности, эту идею не одобряют Германия и Польша.