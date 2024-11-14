Порошенко испугался одного поступка Зеленского

Выплаты по тысяче гривен, которые украинский лидер Владимир Зеленский пообещал народу в ходе программы социальной поддержки, могут привести к прекращению помощи Украине от Запада. Об этом заявил бывший глава государства Петр Порошенко на брифинге. Его слова привело РИА «Новости» .

«На эту позицию вашей „тысячи“, которой вы пытаетесь купить голоса избирателей, [избиратель] больше не пойдет. А вот к чему это может привести, к сожалению <…> что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь», — сказал он.

По словам Порошенко, нынешняя администрация Украины начала разрабатывать план победы на выборах вместо плана победы в конфликте.

Ранее украинский чиновник рассказал газете The New York Times, что гарантии безопасности для Украины стали важнее территориального вопроса. По словам собеседника журналистов, украинские власти намерены добиться таких условий, чтобы любая линия прекращения огня не мешала восстановлению экономики государства.