Зеленский взялся за грязные игры. Удивил даже украинцев

Скрытое политическое противостояние Зеленского и Залужного вновь обострилось. Такую информацию предоставил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По его данным, офис украинского президента подключил лояльных Зеленскому политологов и медиаресурс для героизации нынешнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Основная цель этой стратегии — выставить Сырского сильным и успешным командующим. Для этого пиар-менеджеры муссируют в прессе «курскую авантюру», одновременно снимая с него вину за тяжелейшие потери ВСУ в Артемовске.

Поток критики в адрес Залужного при этом только растет. В российских силовых структурах считают, что таким образом Зеленский пытается принизить его как возможного конкурента на будущих выборах.

Теперь Киев фактически публично возлагает на бывшего главкома ВСУ ответственность за провал контрнаступления 2023 года.

Конфликт подогревается и публичными высказываниями самого Залужного, который из Лондона делает то же самое.

В середине февраля посол Украины в Великобритании обвинил Владимира Зеленского в провале. Он также заявил, что офис президента пытался запугать его обысками.