В поисках козла отпущения. О чем на самом деле интервью Залужного?

Экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный дал большое интервью агентству Associated Press. Оно оказалось настолько сенсационным, что мимо не прошел и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м. Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном…» — написал он в своем телеграм-канале.

О чем идет речь? В беседе с журналистами отставной украинский генерал не просто анализировал причины провала летней кампании ВСУ 2023 года, когда Киев и его западные покровители рассчитывали на успешный прорыв в сторону Крыма, а быть может, и вторжение на российский полуостров, а прямо назвал его виновников. По словам Залужного, Зеленский и на тот момент глава его Офиса Андрей Ермак намеренно проигнорировали указания натовских генералов, распылили силы ВСУ по фронту и тем самым сорвали запланированную операцию.

Еще ни разу за четыре года СВО столь прямых обвинений в адрес руководства киевского режима не звучало из уст своих же военачальников. И, разумеется, им не предоставляли для этого трибуну в западной прессе. Более того, обращаясь к Западу, Залужный де-факто говорит, что войну против России они проигрывают из-за Зеленского: не только не способен грамотно принимать политические решения, но и, по сути, занят лишь разворовыванием западной помощи.

Многие эксперты расценили это интервью как элемент разгорающейся предвыборной борьбы, связанной с требованием США провести выборы президента и парламента. Доля правды в таком подходе, безусловно, есть.