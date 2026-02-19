В поисках козла отпущения. О чем на самом деле интервью Залужного?
Экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный дал большое интервью агентству Associated Press. Оно оказалось настолько сенсационным, что мимо не прошел и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м. Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном…» — написал он в своем телеграм-канале.
О чем идет речь? В беседе с журналистами отставной украинский генерал не просто анализировал причины провала летней кампании ВСУ 2023 года, когда Киев и его западные покровители рассчитывали на успешный прорыв в сторону Крыма, а быть может, и вторжение на российский полуостров, а прямо назвал его виновников. По словам Залужного, Зеленский и на тот момент глава его Офиса Андрей Ермак намеренно проигнорировали указания натовских генералов, распылили силы ВСУ по фронту и тем самым сорвали запланированную операцию.
Еще ни разу за четыре года СВО столь прямых обвинений в адрес руководства киевского режима не звучало из уст своих же военачальников. И, разумеется, им не предоставляли для этого трибуну в западной прессе. Более того, обращаясь к Западу, Залужный де-факто говорит, что войну против России они проигрывают из-за Зеленского: не только не способен грамотно принимать политические решения, но и, по сути, занят лишь разворовыванием западной помощи.
Многие эксперты расценили это интервью как элемент разгорающейся предвыборной борьбы, связанной с требованием США провести выборы президента и парламента. Доля правды в таком подходе, безусловно, есть.
Но, чтобы вновь напомнить о себе, Залужному не нужно было бросаться столь громкими обвинениями в адрес Зеленского, которые к тому же ставят под угрозу весь западный нарратив о необходимости дальнейшей поддержки киевского режима. Зачем поддерживать, если они все равно проиграют, да еще разворуют добрую половину полученного?
Мотивы тех, кто подсказал экс-главкому произнести то, что он в результате произнес (нет никаких сомнений, что это интервью не было частной инициативой Залужного), ясны. Дело в том, что пришло время предъявить народу козла отпущения, на которого в итоге свалят все грехи за провал украинской авантюры коллективного Запада.
И, конечно, лучшей кандидатуры на это место, чем Зеленский, просто не найти. Обращают на себя внимание заметные расхождения в оценке прогресса мирных переговоров со стороны самого киевского главаря и непосредственных участников консультаций.
В то время как Зеленский не скрывает своей цели их сорвать, нынешний глава Офиса президента и руководитель делегации Кирилл Буданов высказывает удовлетворение встречей, прошедшей в Женеве. Это уже не просто разногласия между представителями одного режима, а демонстрация разнонаправленности векторов, по которым они движутся. Что, в свою очередь, может свидетельствовать о более глубоком расколе в правящей украинской верхушке.
А так как Буданов вряд ли осмелился бы на свою игру без поддержки внешних сил, можно предположить, что судьба Зеленского предрешена. Сумеет ли он удержаться и в этот раз — думаю, скоро узнаем.