Зеленский выразил намерение отчитываться перед Европой о ходе переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отчитываться о ходе переговоров по урегулированию конфликта и последующих встреч перед Европой, представителям которой не нашлось места за столом переговоров из-за деструктивной позиции.

«Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса», — написал Зеленский в своем телегам-канале.

Ранее украинский лидер сообщил, что готовится к следующим этапам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Зеленский также заявил, что США предложили организовать встречу России и Украины, однако российская сторона это опровергает. По словам Зеленского, Киев якобы подтвердил готовность принять участие во встрече.