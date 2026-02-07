Зеленский заявил, что США предложили принять возможную встречу России и Украины

Владимир Зеленский вновь заявляет, что США предложили организовать встречу России и Украины, хотя РФ это опровергает. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«Америка предложила первые двум переговорным группам — Украине и России — встретиться в США, вероятно, в Майами через неделю», — указано в материале.

По словам Зеленского, Киев якобы подтвердил готовность принять участие во встрече.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по украинскому вопросу в США не планируется. Об этом не было речи.

Зеленский ранее отметил, что США хотят завершить украинский конфликт до лета.