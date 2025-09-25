Зеленский выразил готовность покинуть пост после завершения конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский готов покинуть пост после окончания конфликта. Об этом он заявил в беседе с Axios .

Зеленский пообещал обратиться к украинскому парламенту с просьбой начать избирательный процесс, когда введут прекращение огня в стране.

Журналисты спросили у президента Украины, будет ли он считать свою работу законченной после отставки. Политик ответил, что его цель — закончить конфликт. Также он понимает, что украинцы захотят лидера с «новым мандатом».

Зеленский признался, что пообещал американскому коллеге Дональду Трампу попросить парламент устроить выборы, когда страны договорятся о прекращении огня.

«Мы можем использовать этот период времени, и я могу дать этот сигнал парламенту», — сказал он.

При этом журналисты обратили внимание, что президент Украины не говорил в интервью об отказе баллотироваться на новый срок.

Ранее Зеленский назвал президентские выборы на Украине неактуальными. Он отметил, что сейчас в стране сосредоточены на завершении конфликта.