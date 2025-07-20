Зеленский ввел санкции против журналистки-иноагента Латыниной

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против двух россиян и трех украинцев за якобы участие в «антиукраинской пропаганде». Указ главы киевского режима опубликовали на его официальном сайте .

В списке оказалась российская журналистка Юлия Латынина*. Ее заподозрили в «информационных кампаниях», направленных на продвижение антиукраинских нарративов и подрыв обороноспособности Украины.

Помимо Латыниной*, под рестрикции попали бывший народный депутат Украины Наталья Королевская, украинский блогер Андрей Серебрянский, бизнесмен Геннадий Балашов и военный корреспондент Татьяна Аксененко.

В сентябре 2022 года Латынину* внесли в список иностранных агентов в России. В июне она стала объектом критики после высказываний об Украине. Журналистка заявила, что «в нынешнем виде Украина представляет стратегическую опасность для России».

Ранее Зеленский ввел санкции против криптовалютных и финансовых схем России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.