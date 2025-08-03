Зеленский ввел санкции против российского «теневого флота»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 94 капитанов российского «теневого флота» и пяти компаний из РФ. Указ об этом разместили на его сайте.

«Подготовили три санкционных пакета. И первый из них уже применен — санкции против капитанов российского „теневого флота“», — отметил он.

Зеленский добавил, что Украина будет синхронизировать все эти пакеты со странами-партнерами таким образом, чтобы санкционное давление ощущалось в большинстве юрисдикций.

В указе отмечены фамилии 94 человек, среди которых не только граждане России, но и Грузии, Мьянмы, Бангладеш и Китая. Также в списке оказались пять компаний — ООО «Арго Танкер Групп», ООО «Газпромнефть Шиппинг» и другие.

В июне Зеленский сообщил о новых санкциях, которые коснулись нескольких компаний из России, Белоруссии и Китая. Под ограничения подпали 56 человек и 55 предприятий, якобы причастных к поставкам российской стороне дронов.