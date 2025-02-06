Зеленский ввел санкции против директора Эрмитажа и трех музеев в Крыму

Под ограничения попали 112 человек, среди которых первый заместитель министра культуры Владимир Осинцев и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

В январе глава киевского режима ввел санкции против 18 деятелей политики и культуры, в частности против дирижера Юрия Башмета и поэта Ильи Резника. Ограничения коснулись и украинских политиков — Юрия Бойко, Нестора Шуфрича и Олега Волошина. Сам Башмет впоследствии заявил, что готов поехать воевать за Россию, если понадобится.