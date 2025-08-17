Зеленский ввел санкции против разработчиков БПЛА из трех стран

Владимир Зеленский ввел санкционные ограничения против разработчиков БПЛА с технологиями искусственного интеллекта в Китае, России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Всего в список рестрикций внесли 55 компаний и 39 физических лиц. В нем есть 43 российских, две белорусские и 10 китайских организаций, в том числе российские Центр беспилотных систем и технологий, компании НПО «Энергия», Центр технологий искусственного интеллекта (ЦТИИ) «Нейролаб», Zala Aero и «Восток, поставщики электронных компонентов из Белоруссии и Китая.

Санкции Зеленского включают в себя блокирование активов на территории Украины, аннулирование официальных визитов и лицензий, прекращение торговых соглашений, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, научного сотрудничества, культурных обменов и лишение всех украинских государственных наград.

Ранее ЕС пообещал продолжить санкционное давление на Россию.